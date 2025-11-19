Una persona herida grave y otras tres leves en un accidente en la C-37 en Valls (Tarragona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida grave en un accidente este miércoles que ha afectado a tres turismos en la C-37 en Valls (Tarragona), que también ha dejado dos hombres y una mujer heridos leves, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El choque, en el que uno de los coches ha volcado, se ha producido cerca de las 16.00 horas y los Bombers de la Generalitat han acudido con tres dotaciones, que han cortado la vía totalmente.

Por su parte, el SEM ha trasladado cinco ambulancias que han evacuado a la mujer grave al hospital Joan XXIII de Tarragona, así como uno de los leves, mientras que los otros dos han sido trasladados al hospital Pius de Valls.