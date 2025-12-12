El personal laboral de Educació termina el encierro en la Conselleria tras llegar a un acuerdo

El personal laboral en el departamento - USTEC·STES

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 15 profesionales del personal laboral de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, que llevaban desde el miércoles encerrados en el departamento para exigir mejoras laborales, han terminado la acción tras firmar un acuerdo que prevé comenzar una negociación sobre retribuciones y jornada laboral el 17 de diciembre.

Se ha firmado este viernes por la tarde con el director de Servicios del departamento, Ignasi Simón, y el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, con los que los que los 15 profesionales se han podido reunir, explican fuentes sindicales a Europa Press.

En declaraciones a los periodistas, la miembro de CC.OO. Sílvia Montero ha dicho que, según el acuerdo, el 26 de enero tendrá que estar "acordado y firmado" el complemento salarial con todas las mejoras que pedían, como la reducción de jornada a mayores de 55 años, y ha afirmado que están satisfechos pero que aún queda mucho por trabajar.

Fuentes de la Conselleria han explicado a Europa Press que se ha establecido un calendario que comenzará el 17 de diciembre y que se celebrarán 4 reuniones que acabarán a finales de enero y en las que se tratarán "diferentes aspectos que afectan al colectivo", como el análisis de las jornadas y las condiciones laborales.

El personal laboral del departamento es el Personal de Atención Educativa (PAE), el de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y el personal laboral docente (profesorado de religión, centros integrados y docentes de FP); y la acción la habían convocado Ustec·Stes, CC.OO., CGT, UGT y Junts (profesores de religión).