Peter Doherty sobre sus canciones: "Siento que hago algo positivo por el mundo de algún modo"

Presenta el documental 'Stranger In My Own Skin' en el Festival In-Edit



BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor británico Peter Doherty ha defendido que componer canciones y compartirlas con el público es algo que quería hacer desde niño y que hacerlo le permite sentirse en paz: "Es cuando siento que hago algo positivo por el mundo de algún modo".

Así lo ha explicado este sábado en un encuentro con periodistas en Barcelona, donde por la tarde presentará dentro del Festival In-Edit el documental 'Stranger In My Own Skin' junto a la directora, Katia De Vidas, que también es su mujer, y tras la proyección ofrecerá una actuación en formato íntimo en la misma sala.

'Stranger In My Own Skin' recoge vídeos domésticos y de giras grabados durante diez años por Katia y propone un retrato íntimo del también líder de The Libertines y Babyshambles, una de las voces más reconocidas del indie-rock británico de los 2000, así como su lucha por superar la adicción a las drogas.

Preguntado por su definición de éxito, Doherty (Reino Unido, 1979) ha respondido que el éxito para él es cuando acaba una canción y quiere compartirla con otras personas, y que dedicarse a la música es un triunfo personal: "Incluso más que eso: para mi, ha sido como un logro universal".

"HAY LETRAS QUE PUEDEN CAMBIAR VIDAS"

Y aunque cree que él no será recordado como un artista, ha destacado al menos haber logrado conectar de una manera genuina y honesta con parte del público, porque "hay letras que pueden cambiar vidas para siempre", como a él le pasó, ha recordado, con The Smiths, Karl Marx y los filósofos existencialistas.

Doherty, que ha erigido a Oscar Wilde como una de sus grandes influencias, ha reivindicado la importancia de documentarse y preocuparse por comprender los conflictos contemporáneos "en medio de todo el caos de la guerra, del totalitarismo", y que para hacerlo él ha leído últimamente a George Orwells.

Ha confesado emocionarse al recordar que en Barcelona ha vivido algunos de los momentos más felices de su vida, tanto personal como artística, y ha defendido que expresarse a través de la música es un lenguaje atemporal y universal: "Cada generación crea nuevos jóvenes que solo quieren expresarse a través de la música".

Ha asegurado que ahora se siente feliz e inspirado pero que le resulta complicado comparar el momento actual con otros de su pasado, más destructivos y en los que se recuerda "consumido por las drogas", porque ahí nacieron a su vez proyectos de los que está orgulloso a nivel musical y artístico.

EL DOCUMENTAL ES UN "RETRATO ÍNTIMO"

Katia De Vidas ha explicado que quiso hacer el documental ante el gran malentendido que según ella existe acerca de las adicciones y ante el "trato que Peter tenía por parte de los medios y tabloides ingleses", que ha tachado de espantoso, con el objetivo de hacer pedagogía.

Por eso, ha reivindicado que 'Strange In My Own Skin' es "un retrato muy íntimo, una exploración de lo que significa ser artista, de la drogadicción y de lo que supone estar bajo los focos y de ser una estrella", erigiendo a Doherty como un artista genuino.