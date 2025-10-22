Las peticiones de la primera convocatoria de la ley de barrios catalana cuadruplican el presupuesto

Archivo - Tendederos con ropa colgada en un edificio del barrio de Ciutat Meridiana - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Generalitat publicará en enero los municipios seleccionados

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera convocatoria de la ley de barrios aprobada por el ejecutivo de Salvador Illa ha sumado 83 solicitudes de municipios que quieren mejorar sus zonas más degradas, unos proyectos que piden un total de 777,5 millones de euros a la Generalitat, lo que casi cuadruplica el presupuesto de 200 millones que el plan tiene para este 2025.

Lo ha explicado este miércoles el comisionado de la ley, Carles Martí Jufresa, en un encuentro con periodistas para detallar cómo ha funcionado esta primera convocatoria, que ha estado abierta durante un mes y hasta el 15 de octubre.

Sumando los fondos que los ayuntamientos prevén destinar a estos proyectos, ya que la financiación es compartida entre consistorios y Generalitat, los 83 municipios plantean un presupuesto total de 1.260 millones de euros.

"Estamos muy satisfechos", ha dicho Martí, que ha recordado que la ley de barrios es una medida que se remonta al tripartito y que ahora el Govern ha recuperado con la voluntad de que se convierta en una política estructural de Catalunya, gobierne quién gobierne.

Para el comisionado, los municipios han valorado muy positivamente un plan que ven como "una herramienta muy poderosa para revertir situaciones de complejidad y vulnerabilidad intensa".

MUNICIPIOS DE TODAS LAS VEGUERÍAS

Se han presentado proyectos de todas las veguerías de Catalunya, siendo la de Barcelona la que más solicitudes aglutina (31), seguida por la del Penedès (11), Catalunya Central (9), Girona (9), Lleida (7), Camp de Tarragona (7), Terres de l'Ebre (6) y L'Alt Pirineu i L'Aran (3).

Por tamaño, 16 solicitudes corresponden a ciudades de más de 50.000 habitantes; 24 a municipios de 50.000 y 20.000; otros 24 a zonas de entre 20.000 y 5.000, y hay 19 pueblos de menos de 5.000 residentes que se han presentado a la convocatoria.

Asimismo, hay proyectos destinados a rehabilitar núcleos y cascos históricos (26), a abordar tejido urbano (29), a mejorar zonas que no tienen continuidad urbana (11) o a actuaciones en el conjunto del municipio (7).

¿QUIÉN SELECCIONA LOS PROYECTOS?

Para decidir qué proyectos se benefician finalmente del presupuesto de la Generalitat, la comisión de gestión del fondo de la ley de barrios hará un proceso de selección basado en ponderaciones y el equilibro territorial.

En concreto, hará tres cribas: empezará revisando que la documentación es correcta, evaluará el área de actuación dibujada por los consistorios y mirará que los proyectos cumplan con las condiciones del plan, es decir, que se ciñan a los objetivos.

Tras este proceso, resultará una lista de municipios ordenados por puntuación, y los que más nota tengan, hasta alcanzar los 200 millones, recibirán la financiación de la Generalitat.

Según la experiencia de años anteriores, la Generalitat acabará seleccionando a una veintena de municipios, una lista que los consistorios conocerán antes de Navidad y que se hará pública a principios de año, para que durante la segunda quincena de enero se puedan poner en marcha las actuaciones.