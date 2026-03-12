El Petit de Cal Eril abrirá el Vida Festival (Barcelona) con un concierto especial

Cartel inaugural del concierto. - VIDA FESTIVAL

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Petit de Cal Eril abrirá el 2 de julio el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con una propuesta especial, 'El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica', creada especialmente para inaugurar el evento, informa el festival en un comunicado de este jueves.

El espectáculo reunirá a más de un centenar de participantes, entre músicos y artistas --como el escenógrafo Marc Salicrú-- y representantes de la cultura popular --como los Balls Populars de Vilanova i la Geltrú--.

El Vida Festival se celebrará entre el 2 y el 4 de julio, y contará con artistas como Fatboy Slim, Ralphie Choo, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Charlotte Cardin, Saint Etienne y Amaia, entre otros.