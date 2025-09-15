Pimec y AEGA-CAT se asocian para fortalecer a la comunidad empresarial gallega en Catalunya - PIMEC

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha incorporado a la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT) como nuevo socio con el objetivo de sumar sinergias para fortalecer a la comunidad empresarial gallega presente en Catalunya.

Ambas entidades colaborarán para reforzar a las empresas y autónomos, potenciar su presencia y representatividad institucional y realizar acciones conjuntas en beneficio de la economía, informa la patronal en un comunicado este lunes.

El acuerdo contempla, entre otros puntos, poner a disposición de la AEGA-CAT los programas y servicios de Pimec en varios ámbitos, valorar sinergias en el ámbito de la formación y la representación del empresariado gallego en Catalunya en los espacios de decisión empresariales y económica.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que esta alianza permitirá "reforzar la representatividad de las pymes y los autónomos gallegos en Catalunya, aportando pluralidad y mayor capacidad de respuesta a sus necesidades".

Por su parte, el presidente de la AEGA-CAT, Amancio López, ha valorado que este acuerdo permitirá a la asociación "sumar fuerzas, acceder a nuevos recursos y proyectar con más intensidad la voz y el valor de los empresarios y profesionales gallegos en un entorno económico cada vez más competitivo y exigente".