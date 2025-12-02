Pimec aplaude la moratoria del Verifactu como una "reclamación reiterada" de la entidad

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec. - PIMEC - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrado este martes el aplazamiento en un año de la entrada en vigor del sistema Verifactu aprobado por el Gobierno y que "da respuesta a una reclamación reiterada de Pimec".

Cañete ha asegurado en un comunicado que la moratoria permitirá que las pymes de adapten a la facturación electrónica de forma progresiva, "sin poner en riesgo su viabilidad económica", una demanda que la entidad asegura ya trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Pimec en septiembre.

Pimec ha valorado también que Junts haya recogido la preocupación del tejido productivo, en una "aportación decisiva para asegurar una transición gradual y justa" hacia la facturación electrónica.

A un mes de que entrara en vigor, el Gobierno ha aprobado este martes, en el marco de un compromiso adquirido con Junts, el real decreto para aplazar la entrada en vigor del sistema, que tiene el objetivo de impulsar la digitalización y trazabilidad en los procesos de facturación de las empresas.

RECONOCIMIENTO Y COMERCIO LOCAL

En paralelo, la entidad también ha insistido en la implementación de "una política premiadora" para las empresas que sí hayan hecho la inversión necesaria para adaptarse al nuevo sistema a tiempo, a través de bonificaciones en el IRPF o en el impuesto de sociedades, ha ejemplificado.

El otro foco de Pimec es el comercio local, el sector que más inquietudes ha trasladado a la entidad a las puertas de la implementación prevista inicialmente, explica la entidad, al estar conformado por "una mayoría de microempresas y profesionales autónomos con recursos limitados".

"La medida facilitará a las pymes del sector una mejor transición digital y que esta no se lleve a cabo de forma precipitada ni desconectada de la situación cotidiana del comercio local", ha valorado la presidenta de Pimec Comerç, Mónica Gregori.