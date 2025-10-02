Pimec cree que la reducción del paro podría ser mayor con mejores políticas de empleo

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, y la directora del área de Trabajo de la entidad, Sílvia Miró, en rueda de prensa - PIMEC

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorado positivamente los datos del paro del mes de septiembre, pero ha dicho que "esta reducción podría ser superior si las políticas de empleo hubieran ayudado más", informa la patronal en un comunicado.

Así ha reaccionado a los datos de este jueves, que indican que el paro bajó en Catalunya en 5.293 personas en septiembre (-1,62%) respecto a agosto, mientras que la Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 14.869 afiliados respecto al mes anterior (+0,39%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.863.651.

"Catalunya tiene una tasa de paro muy por encima de muchos países europeos y al mismo tiempo tenemos empresarios y empresarias con dificultades para cubrir vacantes", ha dicho Ginesta tras pedir que las políticas de ocupación promuevan que los parados se incorporen a sectores con falta de mano de obra.