Pimec dice que el sector logístico afronta una subida de costes "inasumible" para las pymes

Presentación del informe 'Contribució de la logística a l'economia', elaborado por Pimec Logística - PIMEC

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertado que el sector logístico afronta un nuevo escenario de costes estructuralmente más elevados, impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía, la volatilidad de los precios de las materias primas y el aumento de los costes del transporte internacional: "El sector pierde peso específico en la generación de riqueza real mientras los gastos externos suben a niveles inasumibles".

Esta es una de las principales conclusiones derivadas del estudio 'Contribució de la logística a l'economia', elaborado por Pimec Logística, que señala que este sector se ha consolidado como uno de los pilares estructurales de la economía catalana, con una contribución mínima del 10,07% del PIB, informa la patronal en un comunicado este jueves tras la presentación del informe por parte del presidente de Pimec Logística - Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol.

Este informe también cuantifica la aportación total de la logística en la economía en 29.867 millones de euros, aunque Sayol ha considerado que esta cifra aporta "una paradoja importante", ya que el VAB logístico ha caído del 4,74% sobre el PIB en 2014 al 3,66% en 2023.

Además, indica que en la última década los consumos intermedios han crecido un 37,4%, cifra que triplica el crecimiento discreto del VAB, que solo se ha incrementado un 11,5%, lo que supone una "brecha de costos insostenible".

Por otro lado, Sayol ha indicado que la pérdida de competitividad no es solo absoluta, sino relativa respecto al resto del tejido productivo, puesto que "mientras la economía catalana ha mostrado resiliencia en su eficiencia, la logística presenta indicadores de agotamiento".

Sayol también ha criticado que los grandes cargadores siguen tratando a la logística como una simple 'commodity' sujeta exclusivamente a la subasta de precios: "Esta visión ignora la volatilidad extrema de los mercados energéticos, donde se aplica la denominada regla del Brent, donde cada incremento del 10% en el precio del petróleo supone un encarecimiento directo de entre el 3% y el 5% en el transporte terrestre".

CAÑETE

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha puesto de manifiesto que los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio y otras situaciones, como por ejemplo la crisis ferroviaria, se han traducido también en tensiones sobre la productividad y consecuencias en la competitividad de las pymes.

"Este contexto impacta de forma directa en las pymes, que a menudo disponen de menor capacidad financiera para absorber estos incrementos", ha lamentado.

Por todo ello, Pimec ha pedido un marco normativo que reconozca la complejidad real de toda la cadena de valor para superar la rigidez del actual convenio de transporte y la ejecución definitiva y real del Corredor Mediterráneo, porque Catalunya "mantiene una dependencia absoluta de la carretera (más de un 90% del transporte interno terrestre), un modelo vulnerable a los choques y energéticos".