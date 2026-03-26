Pimec estima que 150.000 autónomos de Catalunya podrían beneficiarse del IVA franquiciado

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BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec Autònoms ha estimado que cerca de 150.000 autónomos de Catalunya podrían beneficiarse de la aplicación del IVA franquiciado, que prevé eximir de declarar este impuesto a estos trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales, ha informado en un comunicado este jueves.

Así lo ha manifestado después de que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde esta exigencia de Junts a cambio de dar su 'sí' al decreto anticrisis para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, que movilizará más de 5.000 millones de euros.

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha destacado que la iniciativa se enmarca en una directiva europea que establece un marco general para simplificar las obligaciones fiscales de los pequeños negocios y que, por tanto, "ahora el Estado español deberá adaptar a su normativa interna".

En este sentido, la organización empresarial destaca que el régimen de IVA franquiciado "podría acarrear una simplificación significativa, como la posibilidad de no tener que presentar declaraciones de IVA ni emitir facturas con este impuesto", de acuerdo con lo establecido por la directiva europea.

Sin embargo, Bach ha recordado que "el impacto real dependerá de cómo se concrete la normativa en España y de la decisión individual de cada autónomo de acogerse", añadiendo que hay que tener en cuenta que los profesionales que opten por este régimen no podrán deducir el IVA soportado.