Pimec y Eurecat colaboran para promover la innovación y la competitividad en pymes catalanas

El director general de Eurecat, Xavier López, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. - EURECAT

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Eurecat, Xavier López, y el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, han firmado este miércoles un convenio de colaboración estratégica para promover la innovación y la competitividad de las pymes catalanas.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para realizar proyectos en campos como la digitalización, la sostenibilidad, la transición verde y la mejora empresarial y profesional a nivel estratégico, informan en sendos comunicados.

Ambos se comprometen a compartir conocimiento, a organizar actividades conjuntas para pymes y a poner sus infraestructuras al servicio de estas empresas.

Ginesta ha dicho que el pacto "refuerza el compromiso de Pimec con la innovación y la transferencia tecnológica como palancas esenciales para la competitividad de las pymes catalanas".

López ha subrayado "la importancia de generar alianzas estratégicas entre el mundo empresarial y el ámbito de la innovación" para mejorar la resiliencia y competitividad de las empresas.

ACTIVIDADES Y SINERGIAS

El acuerdo contempla que Eurecat y Pimec colaboren en la participación en iniciativas de desarrollo industrial y tecnológico, la transferencia de conocimiento y el impulso de proyectos en el ámbito de la formación, la ocupación y la transformación empresarial.

Además, buscarán sinergias en el desarrollo de su trabajo diario con el fin de colaborar en la organización de actividades conjuntas para la mejora de la competitividad empresarial.

También ofrecerán sus infraestructuras tecnológicas al servicio de las pymes, desarrollarán proyectos conjuntos en formación y empleo.