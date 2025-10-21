Pimec pide "ayudas directas" y una nueva moratoria ante la entrada en vigor de Verifactu en 2026

Bonal, Gregori y Rabaneda en rueda de prensa este martes en la sede de Pimec - EUROPA PRESS

Alerta a la Agencia Tributaria de "la incertidumbre y las dudas" que genera a las pymes catalanas

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha pedido a la Agencia Tributaria que despliegue un plan de acompañamiento que incluya "ayudas directas" y aplique una nueva moratoria ante la entrada en vigor del sistema de control tributario Verifactu.

En rueda de prensa este martes, la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori; el presidente de Pimec Turisme, Carlos Rabaneda, y el director de Estudios y Análisis Económico, Moisès Bonal, han alertado de "la incertidumbre y las dudas" que está generando su implantación en las pymes catalanas.

Según un estudio realizado entre los socios de Pimec de la rama de comercio, más de la mitad de encuestados (54,4%) desconoce cuándo se adaptará a Verifactu, un 17,2% prevé hacerlo antes de 6 meses y un 13,3% antes de 3 meses.

El plazo marcado por la Ley Antifraude es que Verifactu será obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a 6 millones de euros, y desde el 1 de julio para 3,4 millones de autónomos.

Respecto al coste de la implantación, un 25,1% de las pymes encuestadas prevé gastar entre 1.000 y 6.000 euros, un 15,1% más de 6.000 y un 8,8% menos de 1.000, siendo el sector del comercio de alimentación uno de los más afectados.

De hecho, casi la mitad de pequeños y medianos empresarios de esta rama (47,3%) sabe que para adaptarse a Verifactu deberá comprar nuevo equipamiento, como balanzas y datáfonos (TPV).

COMERCIO Y TURISMO

Respecto al comercio, Gregori ha avisado de que la pandemia supuso grandes retos para las pymes catalanas, como la proliferación de competencia desleal y la falta de relevo generacional, a los que ahora se suma la implementación de Verifactu.

"No podemos pedir que el pequeño comercio se enfrente a todo esto en pocos meses cuando las grandes empresas han tenido tiempo para adaptarse", ha indicado, afirmando que este movimiento puede poner en peligro la supervivencia de algunos establecimientos.

Gregori y Rabaneda han coincidido en la importancia de avanzar en transparencia, el objetivo principal de Verifactu, pero alertan de los problemas que puede comportar: "No es un debate de fiscalidad, sino de la viabilidad y de la realidad económica del sector".

El representante de la rama de turismo de Pimec también ha apuntado que el 98% de su sector son microempresas, la mayoría familiares, y tienen un bajo grado de digitalización, características a las que se suma el envejecimiento y la temporalidad.

Por ello, ha sostenido que si bien la finalidad que persigue Verifactu es necesaria, las penalizaciones altamente agresivas que plantea no se ajustan con la realidad: "No están pensadas para el mundo terrenal".

AYUDAS Y MORATORIA

En este contexto, Pimec ha defendido que se aplique una moratoria de las sanciones de mínimo 2 años y que se acompañe de un plan de choque con acompañamiento técnico y ayudas directas a empresas y autónomos.

De este modo, han reclamado "no buscar tanto el perfil sancionador, sino premiar a los que lo han hecho bien. Que sea como un caramelo", así como aplicando exoneraciones a los sectores más sensibles, como los mayores de 60 años o las empresas que viven de la temporalidad.