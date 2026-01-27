Pimec pide una gestión del turismo basada en la sostenibilidad y uso inteligente de datos - PIMEC

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reivindicado este martes la necesidad de un "cambio de paradigma" en la gestión del turismo, de modo que se lleve a cabo con criterios basados en la sostenibilidad y el uso y análisis inteligente de los datos en el sector, informa en un comunicado.

Ha sido durante la jornada bajo el título 'La transformación como herramienta para crear futuro', en el marco del IV Pimec Turisme Hub de l'Economia del Visitant, que ha tenido como objetivo debatir sobre la importancia de avanzar hacia modelos de gestión que hagan compatibles el turismo con la vida cotidiana y el medio ambiente.

El presidente de Pimec Turisme, Carlos Rabaneda, ha manifestado que "hay que segmentar el turismo y darle capacidad de foco", porque existen diferentes instalaciones, experiencias, clientes y, en el caso de Catalunya, diferencias geográficas que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones e impulsar el sector.

Rabaneda ha hecho hincapié en el uso de los datos como herramienta para "optimizar las estrategias del presente y del futuro", incidiendo en los retos del sector como la actualización la Ley del Turismo, el equilibrio territorial, y la apuesta por la colaboración público-privada.

El acto también ha contado con la directora general de Turismo de Catalunya, Cristina Lagé, quien ha insistido en que este cambio sólo será posible si se logra "no ser un destino antipático", manteniendo su estatus de líder en la gestión de políticas turísticas, con condiciones laborales dignas y sostenibilidad, en sus palabras.