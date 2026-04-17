Pimec pide que las nuevas bases de cotización de autónomos societarios sea voluntaria

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BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec Autònoms ha pedido que la nueva base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores, fijada en 1.424,4 euros mensuales, sea voluntaria y se lleve a cabo bajo criterios de proporcionalidad y de información previa a los afectados.

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha explicado que el impacto de la medida se concentra en perfiles de autónomos con rendimientos netos medios o bajo, lo que pone en riesgo el equilibrio económico de muchos pequeños negocios, recoge la patronal este viernes en un comunicado.

"El sistema debe ser contributivo y garantizar mejores pensiones, pero no puede hacerlo a costa de tensionar la visibilidad de los negocios con menos capacidad económica", detalla Bach.

Además de la voluntariedad de la base mínima, Pimec también ha recordado que esta medida se enmarcaba en un proceso de transición que ha quedado interrumpido ante la falta de Presupuestos Generales, por lo que ve "coherente" que la congelación aplicada al resto del colectivo de autónomos se lleve a cabo también entre los societarios y colaboradores.

También reclama la importancia de que cualquier cambio se informe con la antelación suficiente: "No es aceptable que los autónomos conozcan el impacto real de las medidas cuando llega la regularización. Hace falta transparencia e información previa para poder tomar decisiones", ha añadido Bach.