Pimec pide prorrogar la rebaja del IVA en los carburantes ante un posible escenario adverso

Archivo - Una persona compra en el mercado de la Boquería, a 4 de julio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Las rebajas del IVA a alimentos básicos y a la energía aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la gue - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Pimec considera que se debería prorrogar la rebaja del IVA en los carburantes más allá del 30 de junio ante la posibilidad de que se intensifique un escenario adverso porque "la moderación del IPC no elimina la presión de costes sobre les pymes".

La patronal ha reaccionado así, mediante un comunicado, a los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya del mes de abril, que ha bajado hasta el 3% respecto a un año antes, una décima por debajo respecto a marzo (3,1%), según datos de este jueves del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, ha advertido que si el conflicto bélico persiste, habrá que vigilar los llamados efectos de segunda ronda, es decir, el traslado de los costes a los precios finales en el conjunto de la economía, como empieza a apreciarse ya con el aumento de los precios industriales.