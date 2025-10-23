Pimec pide en una reunión con Junts trabajar para que las pymes "ganen dimensión y competitividad" - PIMEC

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido en una reunión con el secretario general de Junts, Jordi Turull, trabajar para que las pymes "ganen dimensión y competitividad", así como una fiscalidad justa para este colectivo y un abordaje integral del absentismo, informa la patronal en un comunicado este jueves.

En el encuentro, Cañete ha insistido en la importancia de que las pymes crezcan en dimensión para competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa, alegando que "una mayor dimensión empresarial está asociada a economías que mejoran su viabilidad empresarial, con más productividad y bienestar".

Por ello, ha exigido medidas estructurales y estables que permitan a las pymes "dar el salto de escala y garantizar su competitividad y la del conjunto de la economía".

Por otra parte, ha alertado que Catalunya es la comunidad autónoma "con una mayor presión tributaria en España", manifestando que, textualmente, la fiscalidad debe adaptarse a la realidad del tejido empresarial del país, formado fundamentalmente por pymes que siguen soportando una presión fiscal desproporcionada.

También ha reconocido el papel de Junts a la hora de incorporar la voz de las pymes en el diálogo social, pero ha reclamado el cumplimiento de la ley y la necesidad de "desbloquear varios asuntos pendientes en materia de representatividad", como los nombramientos caducados del nuevo Consejo Económico y Social.

Sobre el absentismo laboral, la patronal ha aseverado que "se ha duplicado en los últimos 10 años en el país", y en la reunión Cañete ha dicho que cuestiones como la reducción de la jornada laboral no se pueden abordar cuando se tiene un problema estructural como el alto nivel de absentismo en las empresas catalanas, en sus palabras.