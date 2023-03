Pimec propone un Perte Territorial que garantice a las pymes participar en los Next Generation

El 52,8% de pymes que no han pedido ayudas lo hicieron por desconocimiento



BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha propuesto crear un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Territorial, que canalice los pertes territoriales y sectoriales con impacto local, para "garantizar la participación de las pymes" en los fondos europeos Next Generation.

Lo han explicado este jueves en rueda de prensa la vicepresidenta de la patronal, Mireia Cammany; el director del área de Economía y Empresa de Pimec, Carles Mas, y el responsable de Estudios y Políticas sectoriales, Moisès Bonal.

Cammany considera que el Perte Territorial sería "una figura tractora" para las solicitudes de las pymes en los fondos europeos, ante las cifras de la encuesta de Pimec 'Las pymes y la financiación con fondos Next Generation' a 520 empresas, que sitúan los pertes como los proyectos menos solicitados en los fondos.

El Perte del Vehículo eléctrico (Perte Vec) solo ha sido considerado por un 5,6% de las empresas como uno de los ámbitos de los Next Generation más interesantes o adecuados para su actividad, seguido del Perte de la Salud (3,3%), el Agroalimentario (2,8%), el Perte de la Economía Social (2,5%), el de la Economía Circular (2,5%), el del Hidrógeno (2,5%) y el de la lengua (0,3%).

"MUCHO POR HACER" EN EJECUCIÓN

Carles Mas ha detallado que hay 4.995 millones de euros de los Next Generation destinados a Catalunya, de los cuales la Generalitat ha gestionado 3.113,9, y ha ejecutado un 49,9%.

A nivel estatal, la ejecución de los fondos se ha acelerado en los últimos meses, pero Mas asegura que todavía no se encuentra en el nivel deseable y "queda mucho por hacer".

Ha criticado que se pretendan gestionar estos fondos con las mismas herramientas que se gestionan otros, y ve "poca participación de los agentes económicos en el diseño y ejecución de las convocatorias".

"GRAN DESCONOCIMIENTO" DE LOS FONDOS

Bonal ha explicado los resultados de la encuesta: el 55,2% de empresas han pedido ayuda pública de los fondos; de éstas, el 52,5% lo han hecho a través de la Generalitat, el 37,9% de la UE, el 30,3% del Gobierno, el 12% la administración local y el 0,2 de la comarcal.

Los resultados exponen "un gran desconocimiento" de la procedencia de los fondos por parte de las pymes: un 27,2% no saben que las subvenciones que han recibido provienen de los Next Generation.

Además, un 52,8% de empresas que no han solicitado las ayudas reconocen que no lo han hecho por desconocimiento, un 41% no las ha pedido porque creen que los requisitos son difíciles de cumplir y un 30,4% consideran que los trámites son complejos.

SOLUCIONES

Cammany ha asegurado que la encuesta permite crear una hoja de ruta para "corregir" todo lo que no funciona, y construir un despliegue que permita que estos fondos lleguen a las pymes e impacten en la economía productiva.

Considera necesaria la colaboración público-privada para gestionar las convocatorias, y asegura que la administración pública "no tiene capacidad ni está preparada" para hacerlo.

Ha recomendado también agilizar el proceso de tramitación de los fondos para que más empresas se animen a solicitarlos, ya que "a las pymes se les hace muy costoso".