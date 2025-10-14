Pimec rechaza el incremento de cuotas de autónomos del Gobierno y pide un "debate a fondo"

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec - PIMEC - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec Autònoms ha manifestado su rechazo a la actual protesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de subir las cuotas de los autónomos entre 2026 y 2028 y ha pedido un "debate a fondo" para abordar el futuro de este colectivo, informa en un comunicado este martes.

Lo hace un día después de que el Ministerio haya propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

En respuesta, la patronal considera que este planteamiento es "desequilibrado e injusto, ya que aumenta la presión contributiva sobre un colectivo que ya soporta una carga burocrática, fiscal y administrativa muy elevada".

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha subrayado que si se quiere avanzar hacia un modelo más equiparable al de los asalariados "también hace falta mejorar de manera real y efectiva las prestaciones".

Pimec Autònoms defiende que el debate sobre el régimen de autónomos "no puede limitarse a las cuotas, sino que deben abordarse las coberturas y prestaciones asociadas al sistema", como las prestaciones por maternidad y paternidad, la protección en caso de enfermedad o el cese de actividad, entre otras.