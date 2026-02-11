Pimec recomienda el teletrabajo y evitar desplazamientos por el viento en Catalunya

Archivo - Imagen de archivo de la sede de Pimec - PIMEC - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec recomienda que se priorice el teletrabajo cuando sea posible y cuando la naturaleza de la actividad lo permita y que se eviten desplazamientos innecesarios ante la activación del Ventcat en fase de alerta el jueves en toda Catalunya.

En un comunicado emitido este miércoles, la patronal solicita a las empresas que extremen la prudencia y adopten medidas preventivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y minimizar el impacto sobre la actividad económica.

También recomienda que se flexibilicen los horarios de entrada y salida para adaptarlos a las condiciones meteorológicas y de movilidad, que se revisen los lugares de trabajo para garantizar la seguridad, y que se haga un seguimiento constante de la información oficial y se comunique con claridad a la plantilla cualquier cambio en la organización del trabajo.