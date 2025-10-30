Pimec reúne al Cuerpo Consular de Barcelona para trasladar inquietudes de empresas catalanas

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 representantes del Cuerpo Consular acreditado en Barcelona han visitado este jueves la sede de Pimec para reunirse con su presidente, Antoni Cañete, así como con miembros del Comité Ejecutivo y los responsables de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, que les han trasladado inquietudes de empresas catalanas.

Han participado los vicepresidentes de Pimec, Mireia Cammany, Emma Gumbert y Antoni Torres; el encargado de las relaciones con el Cuerpo Consular de la entidad, Víctor Campdelacreu; del secretario general de Pimec, Josep Ginesta; y del director de Relaciones Internacionales y representante en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), Jacint Soler, informa la patronal en un comunicado.

El encuentro también ha servido para explorar vías de colaboración que permitan a empresas extranjeras que aterrizan en Catalunya integrarse dentro del ecosistema empresarial e institucional del territorio.

Cañete ha destacado que la competitividad del tejido empresarial y productivo "pasa por conseguir que las empresas ganen en dimensión y accedan a nuevos mercados", y en este sentido ha puesto el foco en la importancia de generar sinergias internacionales y de aprovechar la red consular para tener oportunidades de internacionalización.

En cuanto a las prioridades de Pimec en el ámbito europeo e internacional, la entidad ha trasladado la necesidad de promover el principio de "legislar primero en pequeño y reivindicando el papel fundamental de las pymes como motor económico".