Pimec valora positivamente el nuevo modelo de financiación y pide blindar por ley la ordinalidad

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado positivamente el nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el Gobierno central y ERC, presentado este viernes, si bien ha pedido que el principio de ordinalidad "quede explícitamente blindado por ley".

En un comunicado, la entidad ha señalado que si bien en el caso de Catalunya este criterio se mantiene dentro de la arquitectura del nuevo modelo, considera "imprescindible" que tenga garantía legal para que en el futuro no se derive en una penalización estructural y recurrente de las economías más productivas.

Respecto a la propuesta, ha afirmado que los cambios que integra "van en la buena dirección para corregir parcialmente la infrafinanciación estructural y reforzar la capacidad de las comunidades para prestar servicios e impulsar políticas económicas".

Asimismo, ha avisado de que incluso cumpliendo íntegramente el acuerdo anunciado "el déficit fiscal de Catalunya seguirá siendo muy elevado", por lo que considera que la reforma no resolvería el desequilibrio de fondo del sistema.

También ha sostenido que el éxito del nuevo sistema dependerá de su ejecución efectiva, por lo que ve determinante "que la mejora de la financiación vaya acompañada de una política presupuestaria que permita resolver los déficits estructurales de la economía catalana y el impulso de la actividad económica del país".