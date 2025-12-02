Pimec valora "positivamente" la reducción de paro juvenil en noviembre en Catalunya - PIMEC

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorado "positivamente" la reducción del paro de noviembre en Catalunya, especialmente entre los jóvenes, pero ha alertado de que todavía hay margen de mejora, en sus palabras.

Ha reaccionado de esta forma a los datos del paro publicados este martes, que muestran una reducción en Catalunya de 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

La entidad ha destacado la reducción intermensual del 12,63% de la tasa de paro en jóvenes menores de 25 años, con 3.093 personas menos desempleadas: "Es un dato positivo para la inserción de estas personas en el mercado laboral y también un mensaje positivo para nuestros jóvenes", ha apuntado Ginesta.