Pimec y Wolters Kluwer renuevan el acuerdo para impulsar el crecimiento de las pymes catalanas

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el vicepresidente y director general de la región sur de Europa de Wolters Kluwer, Tomàs Font - PIMEC

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pimec y la empresa de software de gestión Wolters Kluwer han renovado el convenio de colaboración entre ambas organizaciones para impulsar la competitividad, productividad y crecimiento de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas catalanas.

Lo han formalizado este lunes el presidente de la patronal, Antoni Cañete, y el vicepresidente y director general de la región sur de Europa de Wolters Kluwer, Tomàs Font, en el marco de una "alianza estratégica", informa Pimec en un comunicado.

Así, el acuerdo establece el trabajo conjunto para explorar sinergias en la generación de valor, así como la difusión de eventos e iniciativas y la participación en reuniones de trabajo para conseguir los objetivos conjuntos del convenio.

También incluye la participación de Wolters Kluwer en la próxima edición de los Premis Pimec, que se celebrarán el próximo 30 de septiembre en Barcelona.

Wolters Kluwer también ha confirmado así su patrocinio del III Congrés de Joves Empresaris i Empresàries de Catalunya, con el objetivo de "establecer conexiones clave entre los jóvenes empresarios y emprendedores que marcarán el futuro de la economía catalana".