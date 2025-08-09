El Pirineo y Prepirineo de Lleida prevé lluvia intensa este fin de semana durante la ola de calor

Archivo - Una persona se protege de la lluvia - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

LLEIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé lluvia intensa este sábado y domingo por la tarde en el Pirineo y Prepirineo (Lleida) durante la ola de calor que habrá hasta mediados de la próxima semana.

Protecció Civil de la Generalitat ha informado de que la Dirección General de Juventud lo tiene en cuenta para sus actividades, también por el posible incremento de rieras en esas zonas, informa vía X.

Los chubascos y aguaceros intensos previstos se deben al "fuerte calor en superficie, que aumenta la inestabilidad atmosférica", según el SMC, que además prevé tronadas en el Pirineo y zonas próximas.