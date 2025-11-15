Pisarello (Comuns) afirma que la monarquía "quedará atada" al franquismo si el Rey no lo condena

Archivo - El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha afirmado que "la monarquía borbónica quedará atada al nombre del dictador para siempre" si el Rey Felipe VI no condena abiertamente el franquismo.

Lo ha dicho este sábado en el acto 'La mobilització social per a la democràcia, ahir i avui', organizado por la Fundació Sentit Comú en La Model de Barcelona por los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

Pisarello ha recordado que los Comuns están contra el acto organizado por la Casa Real el 21 de noviembre con representantes institucionales por el cincuentenario de la restauración de la Monarquía: "No coincide con la aprobación de la Constitución, pongamos por caso, sino que coincide con la muerte del dictador".