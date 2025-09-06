Pisarello (Comuns) urge al Gobierno a frenar por decreto la compraventa de armas con Israel

Archivo - El secretario de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Avisa de que la educación es "central" para negociar los Presupuestos con el Govern

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha exigido este sábado al Gobierno un decreto ley para frenar "con urgencia, no de aquí a dos o tres meses", la compraventa de armas con Israel que permite lo que ha calificado de masacre en Gaza.

En declaraciones en Sabadell (Barcelona), el también secretario primero de la Mesa del Congreso ha pedido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lleve la propuesta al Consejo de Ministros el próximo martes.

También ha pedido al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que el Gobierno, "sin esperar a Europa, aplique sanciones y suspenda acuerdos comerciales y de otro tipo con Israel", lo que ha definido como una obligación.

Pisarello considera inaceptable que haya "gente de la sociedad civil en una flotilla jugándose la vida" cuando es el Estado, ha dicho, quien debe exigir a la ONU una mediación para abrir un corredor humanitario, como ha hecho el presidente de Irlanda.

PRESUPUESTOS

Sobre los próximos Presupuestos catalanes, ha avisado de que los Comuns defienden la educación como "elemento central" de las negociaciones con el Govern de Salvador Illa.

Ha destacado la importancia que tiene para ellos "la defensa de una educación pública fuerte" y ha afirmado que debe ser no segregada y una herramienta de cohesión social e igualdad de oportunidades.