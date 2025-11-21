Pisarello (Comuns) ve "una burla a la ciudadanía" y arbitrariedad en la condena a García Ortiz

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha tachado de "una burla a la ciudadanía" y de acto de arbitrariedad muy grave la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por el presunto fraude fiscal que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha señalado de gesto "sarcástico y macabro" que se publicitara la condena en la conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y ha apuntado que espera que el PSOE sitúe a un sustituto con perfil honesto y con valores democráticos como García Ortiz.

Ha pedido a las fuerzas demócratas generar "alianzas y fuerza numérica" en las instituciones para democratizar el funcionamiento del poder judicial.