Pisarello se reivindica como "frenteamplista" pero recuerda que Comuns quedaron segundos el 23-J

Archivo - El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en la sede de los Comuns, a 6 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, se ha mostrado ilusionado por el acto que este jueves por la tarde celebrarán el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, junto al exlíder de los Comuns Xavier Domènech, y se ha reivindicado como "frenteamplista", pero ha recordado que su partido fue segunda fuerza en las últimas elecciones generales en Catalunya.

"A mí me genera mucha ilusión. Yo tengo una vocación claramente frenteamplista, siempre lo he defendido", ha dicho en una entrevista en La2Cat recogida por Europa Press, ha dicho que asistirá con mucho interés y ha trasladado el aprecio personal que tiene con Domènech, y también con Rufián y Montero.

Ha dicho que, de cara al 23-J, su partido ya hizo una "propuesta de unidad, que ahora se ha de mejorar, repensar y ampliar", recordando que en ese momento les permitió ser la segunda fuerza en Catalunya, por detrás del PSC y por delante del PP y de ERC (aunque los republicanos tuvieron un escaño más que los populares).

Preguntado por la posición de la dirección de ERC, que no avala un frente amplio a nivel estatal, ha dicho que el partido debe aclararse porque "no siempre lo que dice Gabriel Rufián es exactamente lo mismo que dice Oriol Junqueras".

Sobre el papel que pueda tener la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho que personalmente le "encantaría que estuviera" por ser una figura importantísima de la izquierda, igual que otras como Mònica Oltra, Oskar Matute, Antonio Maíllo, y Rufián y Montero, entre otros.