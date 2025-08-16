La plaga de polilla del boj en Catalunya está en 208 municipios de 26 comarcas

Imagen de la polilla del boj, una especie invasora asiática - DEPARTAMENT DE AGRICULTURA

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La polilla del boj, una especie invasora originaria de Asia, está en 208 municipios de 26 comarcas de Catalunya, después de haber sido detectada por primera vez en la comarca de la Garrotxa (Girona) en 2014.

Desde 2017 existe en Catalunya un grupo de trabajo específico para monitorizar la proliferación de esta especie y sus efectos en los bosques, informa este sábado el Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat.

El año pasado, las comarcas más afectadas fueron las de Osona, el Berguedà (Barcelona), el Ripollès, la Garrotxa (Girona) y el Solsonès (Lleida), mientras que las comarcas donde la situación empeoró más fueron el Berguedà (Barcelona), el Ripollès (Girona), el Solsonès (Lleida), el Baix Ebre y el Montsià (Tarragona).

Sin embargo, es en el Baix Ebre (Tarragona) y el Alt Urgell (Lleida) donde más afectaciones se han producido en el último año.

Ya se llevan a cabo tratamientos biológicos, como el realizado "para intentar salvar" el bojedal de Valielles, en Montmajor, en la comarca del Berguedà (Barcelona).

El Departament informa que se sigue avanzando en el conocimiento de esta especie y el análisis de los diversos métodos de control, ya que se ha comprobado que ahora mismo es inviable en bosques a gran escala, aunque sí es controlable en el ámbito de la jardinería.