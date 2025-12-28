El Plan de fosas 2023-25 de Catalunya acaba con 13 fosas abiertas y 19 víctimas recuperadas

Archivo - Una de las excavaciones - GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU PASCUAL MONELLS

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha culminado el Plan de fosas 2023-25 con la apertura de 13 fosas y la recuperación de los restos de 19 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informa este domingo en un comunicado.

Las actuaciones se han hecho en cerca de una docena de municipios, como Ascó, Miravet, Vila-sana, Gandesa, Ullastrell, Rabós, Artesa de Segre, Castellnou de Bages, Gratallops, Sant Quintí de Mediona, la Bisbal de Montsant o Abrera.

Se han devuelto a la familia los restos identificados del soldado republicano Julio Lizana (muerto el 16 de enero de 1939 en Bellprat en una explosión), gracias al Programa de identificación genética.

Es la persona número 27 identificada en Catalunya desde la creación del Programa de identificación genética (2016), que supera las 4.500 muestras de ADN aportadas por familiares de desaparecidos.

3 EXCAVACIONES EN CURSO

Hay tres excavaciones en curso que, hasta ahora, han permitido recuperar los restos de unas 60 personas.

El Censo de personas desaparecidas incorpora 285 nuevos casos y se acerca a los 8.200 registros.

El director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez, ha defendido el compromiso del Govern con las víctimas: "Seguiremos trabajando para recuperar e identificar las personas que aún permanecen en fosas comunes" y devolver los cuerpos a las familias.