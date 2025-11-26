El plan piloto de justicia restaurativa en Tarragona registra un aumento de casos del 83,7%

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan piloto de justicia restaurativa que comenzó a aplicarse en Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) en 2024 ha registrado un aumento de casos, en el conjunto de las dos demarcaciones, de un 83,7% con respecto a los años anteriores, según ha informado la Conselleria de Justicia en un comunicado este miércoles.

Así, mientras que en Tarragona antes de la puesta en marcha del plan piloto se habían hecho un total de 1.080 derivaciones y 50 en Terres de l'Ebre, tras la puesta en marcha de este plan se recibieron 1.860 en Tarragona y 216 en Terres de l'Ebre.

Fuentes de la Conselleria de Justicia han explicado a Europa Press que las derivaciones son todas aquellas peticiones que llegan a este programa para valorar iniciar un proceso de justicia restaurativa y que pueden proceder de un órgano judicial, de las partes --víctima y/o victimario--, de centros penitenciarios o de las Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos.

Este miércoles, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha inaugurado las 'Jornades de Justícia Restaurativa a Tarragona i les Terres de l'Ebre' que han reunido a profesionales y expertos en el Moll de Costa del puerto de Tarragona, en un acto en el que han participado el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, y el presidente de la Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà.

El encuentro ha tenido como objetivo remarcar el potencial de la justicia restaurativa como complemento o alternativa al procedimiento penal y Espadaler ha destacado el valor de "poner a la víctima en el centro" y el esfuerzo restaurador con valor social y compromiso de convivencia, en sus palabras textuales.