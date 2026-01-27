El Plan Rodalies dobla el presupuesto en mantenimiento, con 1.340 millones en cinco años

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La actualización del Plan de Rodalies 2020-2030 entra en la segunda mitad de la hoja de ruta con un incremento generalizado de la inversión de un 26% más en el conjunto del periodo, y doblando la inversión prevista para el programa de mantenimiento, que se prevé de 1.340 millones de euros para los próximos cinco años.

En concreto, el programa de reposición de activos incluido en el plan, y que hace referencia al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, contaba con una inversión prevista inicialmente de 1.018 millones de euros para los próximos 10 años, que se ha incrementado ahora hasta 2.243 millones de euros, ha explicado este martes la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa.

De este total, se han invertido ya 586 millones de euros entre 2020 y 2025, y en el plan inicial, las inversiones previstas para este programa entre 2026 y 2030 eran de alrededor de 432 millones de euros, que ahora se han convertido en 1.340 millones de euros para los próximos cinco años dedicados al mantenimiento.

"Es una actualización absolutamente imprescindible de un plan que tiene un objetivo muy claro, que es mejorar de una manera estructural en el ámbito de las infraestructuras y conseguir los estándares de eficiencia y de calidad que merecemos como país", ha explicado Paneque en la rueda de prensa, que ha contado también con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Este incremento de la inversión en mantenimiento se enmarca en el incremento generalizado de la inversión para el conjunto del plan, de un 26%, hasta los 8.037 millones de euros de inversión entre 2020 y 2030, desde los 6.300 millones de euros de inversión previstos inicialmente.

Además de este incremento del presupuesto, el segundo quinquenio del plan también ha añadido un nuevo programa a la hoja de ruta, que supondrá la creación de vías de estacionamiento y talleres de mantenimiento y reparación de trenes para responder al incremento de la flota prevista.

"Este plan no solucionará todos los problemas de un día para otro, pero es una apuesta clara que necesita tiempo. Es un cambio de ritmo importante que incluye más mantenimiento, más planificación, más orientación al usuario y más transparencia", ha continuado la consellera.

