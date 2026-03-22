Planas pide "ajustar costes" en la cadena alimentaria ante los efectos de la guerra en Irán

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Rocío Ruz - Europa Press

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido que cada eslabón de la cadena alimentaria "dentro de su rentabilidad, intente ajustar costes" para no incrementar el precio de los productos para el ciudadano ante los efectos de la guerra en Irán y Oriente Medio.

Lo ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha explicado que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno va destinado a asegurar el mantenimiento de la actividad agraria y pesquera, con medidas por valor de 877 millones de euros: "Por un lado, queremos mitigar los efectos de la subida de los precios energéticos consecuencia de la guerra en el primer eslabón de la cadena alimentaria y, por otro, tratar de asegurar una contención de los precios de los alimentos".

"La ciudadanía puede estar segura, como dijo el propio presidente del Gobierno, que con este paquete de medidas que España va a ser el país con el mayor escudo social y económica de toda la UE", ha destacado.

SITUACIÓN ENERGÉTICA

Preguntado por las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz ha señalado que un volumen significativo del petróleo mundial y del gas natural circulan por este estrecho y considera que esta situación afectará a la fabricación de fertilizantes que dependen del gas natural: "Tenemos ciertamente un riesgo. En la Unión Europea no disponemos de autonomía y somos muy dependientes".

Así, ha dicho que a futuro el objetivo es "depender menos de los productos químicos", y que estas medidas van dirigidas a compensar el sobrecoste de la crisis pero con visión de futuro.

Respecto a las críticas de la oposición ante este paquete ha defendido que el Gobierno no va tarde: "Cuando la invasión a Ucrania se adoptaron unos 30 días después, ahora estamos en circunstancias similares, incluso más volátiles, y los efectos en precios han sido inferiores a los incrementos de entonces. No debemos utilizar todos los recursos a la vez, sino adoptar medidas en función de la evolución", ha explicado.

FAO

También se ha referido a su candidatura para dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha asegurado que espera "lograr el consenso" como candidato único de la UE antes de la elección en verano de 2027.

"Mis objetivos son combatir el hambre y la malnutrición, promover la producción sostenible de alimentos y potenciar la actividad pesquera y acuícola para obtener proteínas de calidad", ha apuntado.

Por otra parte, sobre la feria Alimentaria que se celebrará del lunes al jueves en Fira de Barcelona Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat, la ha destacado como la gran cita del sector agroalimentario español, y ha dicho que es una feria en la que habrá unos 3.000 expositores y se esperan 100.000 visitantes, lo que, dice, es "una oportunidad de mostrar al mundo el nivel de innovación y modernización" del sector en España.