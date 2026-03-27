La plataforma 3Cat alcanza un récord de audiencia de 4 millones de dispositivos únicos en marzo

Rosa Romà en el Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 3Cat ha logrado récord de audiencia este mes con la conexión de unos 4 millones de dispositivos únicos, según datos del 1 al 25 de marzo, ha dicho la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, en la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el Parlament.

3Cat lo atribuye en gran parte a las nuevas temporadas de 'Crims' i 'Jo mai mai', junto con el éxito de otros productos como 'Eufòria', 'Joc de cartes' o las series de sobremesa 'Com si fos ahir' y 'El paradís de les senyores', los deportes y los informativos, informa la plataforma en un comunicado.

A falta de unos días para cerrar el mes, la plataforma acumula más de 22 millones de reproducciones, encaminándose hacia un récord de consumo absoluto desde su lanzamiento.

En el ranking de reproducciones por capítulo destaca 'Crims', que ha estrenado esta semana la sexta temporada y supera el medio millón de reproducciones en total y las 157.079 por capítulo.

El concurso musical 'Eufòria', con 45.504 reproducciones por capítulo, y la serie juvenil 'Jo mai mai', con 40.873, se sitúan entre las más vistas: en esta última, uno de cada tres usuarios identificados que han visto la serie tienen entre 14 y 24 años.

NOVEDADES DE ABRIL

Entre las novedades de la programación de abril, 3Cat estrenará el 20 de abril en su plataforma 'La gran cita', presentada por la influencer catalana Dulceida, y donde una IA ha encontrado 50 'parejas ideales' entre 100 personas.

3Cat dedicará la semana del 27 de abril al 3 de mayo a la lengua catalana en todas sus ventanas de emisión, este año centrada en los nuevos hablantes, y en la que estrenará la herramienta 'Català fàcil', una nueva herramienta para aprender catalán en su Campus de 3Cat.

El Super3 (SX3) estrenará el 19 de abril 'Valentina de Montblanc', la primera serie de estética 'anime' en catalán, creada en Catalunya y basada en los cómics de la ilustradora Míriam Bonastre.