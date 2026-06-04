La Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance (Senegal), Premi ICIP Construcció de Pau 2026

Grupo de mujeres que forman la Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance (Senegal) - ICIP

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha otorgado el Premi ICIP Construcció de Pau 2026 a la Plataforma de Mujeres por la Paz en Casamance, una red formada por 15 organizaciones de mujeres que trabajan por la paz, la seguridad y los derechos de las mujeres en el conflicto territorial de la región natural de Casamance con el Estado de Senegal, vigente desde 1982.

El galardón destaca la trayectoria de la red para "situar a las mujeres como agentes de paz en la resolución del conflicto y romper el silencio sobre la guerra, a través de la creación de espacios de diálogo comunitario a nivel local, regional y nacional", apunta el ICIP en un comunicado este jueves.

El situación en la región de Casamance se remonta a décadas de conflicto entre el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) y el Estado senegalés, es una de las guerras de mayor duración del continente africano (causando más de 5.000 muertes y 10.000 heridos) y está en una tregua desde 2012, sin que una solución política a la reivindicación de independencia de Casamance "nunca" se haya puesto sobre la mesa.