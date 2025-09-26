Plataforma per la Llengua celebra que España quiera reforzar "por primera vez" derechos lingüísticos

Imagen de archivo - Logo de la entidad 'Plataforma per la Llengua' - PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha celebrado que España se haya comprometido "por primera vez" a reforzar los derechos lingüísticos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En un comunicado de la entidad, la responsable técnica internacional de Plataforma per la Llengua, que ha participado en la sesión de este viernes en Ginebra (Suiza), ha instado a aplicar "de manera inmediata" los compromisos; y el lunes el presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, intervendrá en una sesión general.

La entidad considera que, aunque las recomendaciones no son legalmente vinculantes, tienen fuerza política y diplomática y que la "aceptación es un paso importante en el reconocimiento y la defensa de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes".