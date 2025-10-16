Plataforma per la Llengua defiende exigir el B2 de catalán en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona)

Archivo - Logo de la entidad 'Plataforma per la Llengua' - PLATAFORMA PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per la Llengua ha defendido la exigencia del B2 de catalán a los operarios municipales de Vic (Barcelona) y considera "inaceptable" la sentencia que condena el Ayuntamiento de Vic por exigirlo en una oferta laboral.

En un comunicado de este jueves, la entidad apunta que la sentencia emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo número 15 de Barcelona supone "un nuevo ataque" a la lengua catalana y, textualmente, un ejemplo de cómo la justicia trabaja para defender los intereses de los castellanohablantes por encima de cualquier otra consideración.

La plataforma ha insistido que es la administración quien debe organizarse para garantizar que "los derechos lingüísticos de la ciudadanía queden garantizados, y no al revés, como pretende la sentencia".

La organización considera que el requisito lingüístico de catalán para los trabajadores municipales es "una exigencia necesaria" para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Plataforma per la Llengua ha señalado que el juez dice que el requisito del B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quien no acredite este nivel", lo que la entidad entiende que es, precisamente, el objetivo de un requisito lingüístico, garantizando los derechos lingüísticos de los ciudadanos.