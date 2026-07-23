El Plenario del CZFB aprueba las cuentas de 2025, con un beneficio de 40,5 millones (+36,4%)

Los miembros del Plenario del CZFB - CZFB

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El Plenario del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha aprobado las cuentas auditadas de 2025, que el ente cerró con un beneficio de 40,5 millones de euros, un 36,4% más que en 2025; unos ingresos de 77,7 millones (+18,6%), y un patrimonio neto de 695 millones, informa en un comunicado este jueves.

El ente ha explicado que estos datos "consolidan el modelo de gestión del CZFB, basado en la autofinanciación y la reinversión de los beneficios en proyectos de interés general" y que garantizan su capacidad para seguir realizando iniciativas.

El Plenario ha servido para destacar la actuación del CZFB "en el impulso de proyectos transformadores para la ciudad", como la ampliación del DFactory, la futura Torre Pública de Glòries y las iniciativas asociadas a la Capital Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026.

El alcalde de Barcelona y presidente del Pleno, Jaume Collboni, ha explicado que la voluntad es que "la actividad económica siga dentro de la ciudad, para que la ciudadanía pueda vivir y trabajar en Barcelona sin tener que marcharse".

DFACTORY

Sobre las obras de ampliación del DFactory, el ente ha explicado que las obras del edificio Cubo deben finalizar a finales de octubre, mientras que las de los edificios A y D tienen como previsión acabar a finales de año.

Por su parte, el edificio B está pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros, y está previsto que las obras duren unos 15 meses.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que esta ampliación tiene el objetivo de impulsar "un entorno vivo donde ocurran cosas y se generen oportunidades".

"Esta ampliación nos permitirá incorporar nuevas empresas líderes en tecnologías de la Industria 4.0 y consolidar un ecosistema que favorezca las alianzas, la colaboración y la innovación", ha añadido.

Por su parte, la directora general, Blanca Sorigué, ha presentado un informe de seguimiento del Plan Estratégico 2025-2029 y ha celebrado que "el CZFB es un motor de transformación económica, social y tecnológica para Barcelona y su área metropolitana".

BNEW

El encuentro también ha servido para presentar la séptima edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrará del 5 al 7 de octubre en el DFactory y que contará con 8 verticales: Aviation&Space, Agrofood, Gaming, Talent, Science, Health, AI y Energy.

Está previsto que reúna a cerca de 270 speakers de primer nivel nacional e internacional, distribuidos en más de 50 paneles, debates y sesiones, y que el evento tenga más de 30 actividades experienciales.