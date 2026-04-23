El pleno de Barcelona debatirá este viernes la gestión municipal de la regularización de migrantes

Archivo - Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona debatirá este viernes la gestión del gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni de la regularización extraordinaria de migrantes, que la oposición critica por falta de previsión, ante las colas y colapsos en las oficinas de atención ciudadana.

El Ayuntamiento anunció este martes que se habilitaban 4 centros sin cita previa para atender a las personas que se acojan a este proceso, con el objetivo de agilizar los trámites para recoger el certificado del padrón, así como el informe de vulnerabilidad.

La quinta teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil, defendió que no estaban sorprendidos por el número de personas que se han dirigido a servicios sociales y que por ello han reforzado las prestaciones municipales.

En cambio, desde la oposición han criticado la sensación de "improvisación" del consistorio ante una regularización, que se conocía desde enero de este año, y han considerado que han tenido margen para planificar su impacto.

Así, BComú pedirá una ventana única para facilitar la gestión a las personas interesadas, mientras que el PP manifestará el "rechazo a la política migratoria del gobierno de España y reprobar su gestión".

NARCÍS SALA

Otra de las cuestiones destacadas de la sesión será la petición por parte de Junts y BComú al gobierno municipal que instale césped natural en el estadio Narcís Sala del UE Sant Andreu para que pueda jugar en Primera RFEF la próxima temporada, una vez conseguido el ascenso de categoría este domingo, lo que les obliga a tener estas condiciones.

Ambos grupos han recordado que el equipamiento es de titularidad municipal y que necesita el apoyo de la administración, a la vez que han reclamado que renueve su iluminación.

PROPUESTAS

En cuanto al resto de proposiciones, desde ERC propondrán complementar la bonificación del 50% del coste del comedor escolar que lograron aprobar en febrero con una "alimentación de mayor calidad por los niños".

Mientras que Vox pedirá que el Ayuntamiento "reconozca formalmente el castellano como una lengua propia de Barcelona, como lo es el catalán".