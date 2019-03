El pleno de Barcelona reprueba a Colau por la "falta de ejecución" del Pla de Barris

Publicado 19/03/2019 10:29:57 CET

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha reprobado este martes la "falta de ejecución y falta de transparencia" del Pla de Barris impulsado por el Gobierno de Ada Colau, algo que han apoyado todos los grupos de la oposición excepto la CUP y los dos concejales no adscritos, que se han abstenido, y BComú, que ha votado en contra.

La propuesta aprobada también pide que se informe al pleno de todas las inversiones finalizadas, las que han sido "recortadas o reprogramadas" y el grado de ejecución de cada proyecto, según el texto promovido por PDeCAT, Cs, ERC, PSC y PP, que promovieron este pleno extraordinario a propuesta de los socialistas.

La oposición critica que sólo se han finalizado el 6% de las actuaciones previstas en el Pla de Barris, mientras que el Gobierno de Colau recuerda que éstas están planificadas hasta 2020 --por lo que no estaba previsto que estuvieran ya terminadas-- y asegura que se ha contratado ya el 67% del total previsto en el plan.

La teniente de alcalde Janet Sanz ha garantizado que el plan está mejorando la vida de los vecinos y ha calificado este pleno extraordinario de espectáculo político: "Pediría a todos que dejen de hacer electoralismo cutre", ha espetado a la oposición.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Jordi Martí (PDeCAT) ha exigido respeto a Sanz por la oposición y por los vecinos: "Cuando todos los grupos de la oposición le están diciendo que han fracasado, ustedes deben tomar nota" y ser humildes, porque la perspectiva de ejecución global del plan es un desastre y un fracaso político, según él.

La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha exigido a Sanz dejar "la superioridad moral y la chulería y pedir perdón por engañar", por malgastar dinero y por gestionar mal, porque el Gobierno municipal es incompetente y lo sabe, ha aseverado la dirigente de Cs.

El republicano Jordi Coronas ha acusado al ejecutivo municipal de mentir a la ciudadanía, y ha criticado a Colau y el vídeo que colgó este lunes en las redes sociales, en el que dijo que le da pereza la campaña electoral: "Si tanta pereza le da, deje los canales de Youtube y las fotos de Instagram y dedíquese más a resolver problemas de la ciudadanía y cumplir lo que promete".

El presidente del PSC en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Jame Collboni, ha dicho que el Pla de Barris "es una buena idea, pero es evidente que el balance es negativo", y ha reivindicado la autoría intelectual del plan de su partido y otros de izquierda, en referencia al PSC, ERC e ICV cuando gobernaron en la Generalitat.

SEXTA REPROBACIÓN

El líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, ha recordado que esta es la sexta reprobación al Gobierno municipal en este mandato y ha criticado que el Pla de Barris era insuficiente y además se ha incumplido sistemáticamente, según él: "Usted es la alcaldesa anuncio, y los barrios forman parte de su estrategia electoral".

Desde la CUP, Pere Casas ha lamentado el nivel de ejecución del plan y ha dicho que el equipo de Colau "excusas encontrará, pero cuando vayan de campaña por esos barrios ya le recordarán a ella y a su socio de viaje en e plan, que era el PSC, lo que han hecho durante todo este tiempo".

El concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha resaltado que es importante la capacidad de ilusión del Ayuntamiento pero ha alertado de que, si no se gestiona bien, se convierte en frustración, y el también no adscrito Joan Josep Puigcorbé ha planteado nombrar un comisionado del plan ---ha propuesto al geógrafo Oriol Nel·lo, que ya lo asesora-- para que sobrepase este mandato.