El pleno de Barcelona votará este viernes una MPGM para priorizar el uso residencial de la vivienda

Archivo - Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona votará este viernes la Modificación del Plan General Metropolitano (PGM) reclamada por BComú para priorizar el uso residencial de la vivienda y frenar su uso para el alquiler de temporada y prohibir las compras especulativas.

La medida forma parte de los compromisos del gobierno municipal con los Comuns para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2024 y 2025 y, según los de Gemma Tarafa, entra en contradicción con la creación de una mesa para estudiar en Barcelona la aplicación de la norma aprobada por el Parlament, reclamada por ERC.

Tras ser preguntado por la MPGM por parte de BComú en el último pleno, Collboni anunció que la medida sería votada en la sesión de marzo, donde espera recibir el apoyo de los partidos progresistas de la cámara y, por tanto, también de los republicanos.

INFORME DEL SÍNDIC

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, explicará ante los grupos municipales el informe 2025 de la Sindicatura, en el que se detalla que han llevado a cabo 3.264 intervenciones, 1.623 de las cuales han sido quejas recibidas y tramitadas, 1.596 consultas atendidas, 17 actuaciones de oficio, 3 informes monográficos y 25 barrios visitados.

Además, Bondia ya avanzó en la presentación a los medios de los datos que el sinhogarismo es una de las mayores preocupaciones y que "no tiene sentido" seguir convocando mesas sobre la cuestión y aboga por buscar modelos innovadores para resolver la problemática.

DESALOJO EN LA SAGRERA

El desalojo de dos núcleos de un asentamiento ubicado en el Pont del Treball Digne este miércoles, en el barrio de la Sagrera, y que ha afectado a 126 personas, según el gobierno municipal, también centrará una parte del debate del pleno.

El consistorio ha defendido que actuaron en la zona porque existía un riesgo "muy grave e inminente" para las personas que habitan el asentamiento, según un informe de los Bomberos.

Desde BComú pedirán un seguimiento a los afectados para conocer cuántos han sido realojados, con qué recursos y con qué duración prevista, así como el coste de todo el operativo.

Por su parte, PP y Vox han celebrado que se desmantele el asentamiento y han recordado que llevaban más de un año pidiéndolo y los populares han reclamado a Collboni que no permita que se vuelvan a instalar.

VIVIENDA

En cuanto a las proposiciones, varios grupos lo harán sobre la situación de la vivienda en la ciudad, como el caso de Junts, que exigirá a Collboni que "abandone la improvisación y haga una política integral y planificada para superar el fracaso continuado de los últimos años".

Para los de Puigdemont, los datos "hablan por sí solos", ya que destacan el aumento del 51% del registro de solicitantes de vivienda protegida en 3 años y añaden que el caso de Vallcarca, en el que se ha acordado solución residencial para 14 de los 30 afectados por desahucio, supone un agravio comparativo con las demás personas vulnerables que esperan un piso protegido.

Por su parte, el presidente de los populares, Daniel Sirera, propondrá cambiar la MPGM de 2022 del distrito del 22@ para que solares sin construir que están destinados a oficina pasen a tener un uso residencial y así facilitar la construcción de hasta 15.000 viviendas nuevas en este barrio.

"Lo que pedimos es que el Ayuntamiento ponga este suelo al servicio de los promotores privados durante 50 o 70 años y que, con un suelo público, los privados construyan viviendas sociales sin tener que pagar por el solar y pongan precios de alquiler por debajo de los de mercado", ha expresado.

Finalmente, desde Vox, el líder Gonzalo de Oro avanzó que pedirán una auditoría "inmediata" del padrón municipal porque, a su juicio, existen entre 40.000 y 50.000 personas inscritas de forma fraudulenta.