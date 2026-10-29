La presidenta de la Diputación de Barcelona expresa en el Pleno "consternación" por el accidente de tren

Minuto de silencio por los fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo)- DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha expresado el "dolor y la consternación" de todas las personas que forman la corporación por el accidente de tren de este miércoles en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

"Sentimos profundamente la pérdida de tantas vidas en el accidente y transmitimos todo nuestro apoyo y solidaridad a las familias", ha señalado en la primera intervención del pleno de la Diputación de octubre, celebrado este jueves.

También ha expresado el apoyo de la Diputación al municipio de Urda y a Castilla-La Mancha y ha destacado la "extraordinaria" labor de los servicios de emergencia que se activaron tras el accidente.

UN MINUTO DE SILENCIO

Finalmente, Moret ha sostenido que "la vida es un valor sagrado y supremo" por lo que, en situaciones como esta, es necesario unirse para expresarle respeto, y la cámara ha guardado un minuto de silencio por las víctimas.

A continuación, ha tenido lugar el pleno del mes de octubre que se ha iniciado con la lectura de una declaración institucional por el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora este jueves 29 de octubre, en el que han defendido que "sean reconocidas como un derecho global".