El pleno de Lloret (Girona) abordará el pacto sobre el trazado del Camí de Ronda de Can Juncadella

Una imagen del lugar - AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Lloret (Girona) abordará el convenio sobre el trazado del Camí de Ronda de Can Juncadella, según el cual la propiedad "pagaría íntegramente el proyecto y se daría por finalizado un conflicto de más de 15 años", informa el Ayuntamiento este martes en un comunicado.

El acuerdo entre el municipio y la propiedad prevé definir el trazado y abrir el camino a su paso por la finca de Can Juncadella: se establece que la empresa Flinder Fecha asumirá "el coste íntegro tanto de la redacción del planeamiento como de la ejecución de las obras" del trazado.

El camino pasará a ser de uso público y gestión municipal, discurrirá con "la máxima proximidad al mar" y su proyecto da especial importancia a la preservación medioambiental y la integración paisajística, según el Ayuntamiento.

El municipio destaca que el acuerdo es fruto de "un largo proceso de negociación y trabajo" entre el propio ayuntamiento, la propiedad y la Generalitat, con reuniones técnicas y visitas sobre el terreno para "consensuar una propuesta viable de trazado".

El alcalde, Adrià Lamelas Martínez, ha destacado que el Pleno "decidirá si se aprueba este convenio" (antes estará en información pública un mes) y ha añadido que pasar por este camino es una reivindicación histórica.

El acuerdo prevé que el Ayuntamiento tramitará el planeamiento urbanístico necesario, mientras que la propiedad redactará la documentación y ejecutará las obras bajo supervisión municipal.