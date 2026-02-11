El pleno del Parlament seguirá este jueves a las 15 horas por el viento y permitirá delegar el voto

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlament ha decidido que el pleno se retome este jueves a las 15 horas en lugar de a las 9 con motivo del episodio de viento previsto en Catalunya, y los diputados tendrán hasta las 13 horas para comunicar que delegan el voto.

Según han explicado fuentes parlamentarias tras la reunión de la Junta de este miércoles por la tarde, el pleno empezará con una interpelación de los Comuns al Govern sobre movilidad y transporte público; seguido de mociones de PP, CUP, Junts y ERC sobre la red ferroviaria, y otra moción de Vox sobre sector primario.

Después se celebrará el debate y las votaciones de las propuestas de resolución del debate monográfico sobre la crisis del ascensor social, y las mismas fuentes calculan que la sesión se puede alargar hasta las 21 horas.

TRABAJADORES DEL PARLAMENT

Han explicado que se pospondrá alguna moción y alguna interpelación, y también se ha acordado que los trabajadores del Parlament que puedan teletrabajar que lo hagan.

Las mismas fuentes han explicado que se ha decidido retomar el pleno a las 15 horas porque las previsiones meteorológicas indican que el pico de peligro por el episodio de viento será hasta las 12 horas y que después se prevé que baje el nivel de alerta.