El pleno del Parlament vota esta semana el proyecto de ley para incrementar la tasa turística

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de esta semana celebrará el debate y votación final del proyecto de ley para incrementar el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, así como el debate final de la proposición de ley sobre la singularidad del Aran, presentada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP.

El pleno comenzará el martes con las interpelaciones al Govern y finalizará el jueves, y el miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se someterá a la sesión de control al Govern por primera vez tras reincorporarse de su baja médica.

Tras la sesión de control, se debatirá sobre la subida de la tasa turística, que proviene de un decreto ley dictado por el Govern que el Parlament convalidó en mayo de 2025 y acordó tramitarlo como proyecto de ley.

Si se aprueba la nueva ley, a partir del 1 de abril la tasa que la Generalitat aplica en Barcelona se duplicará, y llegará a un máximo de 7 euros por noche en el caso de establecimientos de lujo.

En el resto de Catalunya, el incremento será progresivo: del 1 de abril al 31 de marzo de 2027 la tarifa máxima será de 4,5 euros por noche, y desde entonces se incrementará a 6 euros.

El 25% de la recaudación de la tasa se destinará a políticas de vivienda y el 75% restante irá al Fondo para el Fomento del Turismo, y el texto también permite al Ayuntamiento de Barcelona aumentar de 4 a 8 euros el recargo máximo de esta tasa a escala municipal y abre la puerta a que otros ayuntamientos apliquen un recargo propio de hasta 4 euros y que puedan fijarse importes diferentes por zonas y época del año.

El proyecto llega al debate final con 8 enmiendas reservadas de Junts y 19 del PP, y la Mesa acordó integrar durante su tramitación, como documento de trabajo, una proposición de ley de ERC sobre esta tasa que también se estaba tramitando.

SINGULARIDAD DEL ARAN

También el miércoles, la Cámara hará el debate final de la proposición de ley sobre la singularidad del Aran, que se ha tramitado por lectura única, y que no tiene enmiendas ni a la totalidad ni al articulado de ningún grupo.

La proposición cuenta con una disposición adicional para que la legislación local común "solo se aplique en Aran en casos en que no haya regulación específica, de manera que se respete su singularidad".

Además, el miércoles también se debatirá a la totalidad la proposición de ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, que llega al pleno con enmiendas a la totalidad de PSC, ERC y la CUP.

El texto recoge que la Generalitat "no tiene competencias para derogar" este impuesto, pero sí puede decidir moderarlo a la baja, por lo que propone aplicar una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto.

COMISIÓN DE PERSONAS MAYORES

El miércoles por la tarde se debatirá y votará la propuesta de resolución de Junts para crear una Comisión de seguimiento de políticas de personas mayores, cuyos trabajos se alargarían hasta final de la legislatura.

Además, el miércoles y jueves el pleno debatirá mociones sobre los retos del sistema educativo (Junts), políticas de familias monoparentales (Comuns), subvenciones a entidades locales y sociales (ERC), sistema universitario y de investigación (PP), implantación de energías renovables (Junts), movilidad y transporte público (Comuns), infraestructuras del Estado en Catalunya (ERC), infraestructuras ferroviarias (Junts), seguridad laboral (Junts) e industria (PP).