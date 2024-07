Plensa acerca su mundo artístico a la Princesa y a la Infanta a través de 9 de sus obras

La Princesa Leonor (c) y la Infanta Sofía (i) escuchan al escultor Juame Plensa (d) durante una visita a su taller, a 9 de julio de 2024, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Les obsequia reproducciones de las esculturas 'Julia' e Isabella' y con el libro 'Plensa'



El escultor Jaume Plensa ha abierto este martes por la tarde las puertas de su taller, en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía, donde les ha acercado su mundo artístico a través de la proyección de 9 de sus obras.

La cita ha permitido al artista catalán explicar la historia que hay detrás de obras como 'Crown Fountain', en el Millennium Park de Chicago, y 'Behind the Walls', una figura de una niña de 7,5 metros de altura en la entrada de los Channel Gardens en la Quinta Avenida, en Nueva York.

Al hablarles de esta última obra, Plensa ha explicado que la instaló en un momento en el que, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, había mucho debate sobre el fenómeno migratorio.

CONTRA LAS FRONTERAS

"No me gustan las fronteras. Son muros que intentan separar a las personas. Creo que no debería haberlas", ha expresado el escultor, en el marco de esta visita con motivo de la ceremonia este miércoles de los premios Princesa de Girona en Lloret de Mar (Girona).

El mismo Plensa les ha explicado que en su proceso creativo e industrial busca impactar en el espacio público para introducir belleza pero también "crear un diálogo" entre lo artístico y lo urbano.

AUTORIDADES Y PATRONOS

Durante la explicación, la Princesa y la Infanta han estado acompañadas por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el presidente de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), Francisco Belil.

También han compartido la visita con premiados en anteriores ediciones de los Princesa de Girona, el director general de la FPdGi, Salvador Tasqué y por patronos de la FPdGi como el presidente de Planeta, José Creuheras, o el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, entre otros.

EDICIÓN LIMITADA

Además, Plensa ha obsequiado a las Princesa y a la Infanta con dos reproducciones a pequeña escala de las esculturas 'Julia' e 'Isabella', instaladas en la plaza Colón y en el paseo de la Castellana de Madrid.

También les ha regalado el libro 'Plensa' (Editorial Planeta), del que se hizo una edición limitada de 3.000 ejemplares, uno de los cuales se reservó para la Casa Real.

En declaraciones a la prensa, Borrell ha celebrado que Plensa lleve 31 años teniendo su taller en Sant Feliu de Llobregat, y ha asegurado que las 3 esculturas que tienen de él en la ciudad han supuesto "un cambio" en la comunidad.

Por su parte, Tasqué ha destacado que la Princesa y la Infanta hayan podido conocer la obra de Plensa, su proceso creativo y fabril, así como "su interpretación del arte en el espacio público".