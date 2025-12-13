Podem Catalunya defiende que "la PPA no justifica la matanza" de jabalíes

Un cerdo en un santuario de animales esta semana en Rubí (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podem Catalunya ha defendido este sábado una gestión ética de la fauna, un modelo ganadero sostenible y que el brote de peste porcina africana (PPA) "no tiene que ser una justificación para la eliminación masiva de jabalíes fuera del foco inicial".

Ha reiterado textualmente que la PPA no justifica la matanza y ha lamentado que aún espera "conocer el origen real con el brote contenido dentro de los perímetros de seguridad según informaciones de la Generalitat", informa en un comunicado.

El partido pide abordar "la ganadería intensiva, la manipulación del ecosistema y la intervención humana en la fauna silvestre"; critica las macrogranjas, y reclama gestionar la fauna en vez de recurrir a la caza, que tacha de letal e ineficaz.