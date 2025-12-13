Policía y Mossos desmantelan en Catalunya una facción de los 'Trinitarios' con 19 detenidos

Un momento del dispositivo conjunto - POLICÍA NACIONAL - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional y Mossos d'Esquadra han detenido a 19 personas al desmantelar una facción de la organización criminal de los 'Trinitarios' instalada en Catalunya, por perpetrar al menos 5 asaltos violentos (por encargo y con arma de fuego), tráfico de drogas y 2 tentativas de homicidio.

Uno de los detenidos era uno de los jefes en Catalunya, otro era uno de los líderes a nivel europeo, y 7 de los detenidos han ingresado en prisión, informan este sábado Mossos y Policía Nacional en sendos comunicados.

Cometían los asaltos por encargo, ya sabiendo que las víctimas llevaban joyas, relojes y dinero en efectivo.

Entre sus asaltos hubo un tiroteo el 8 de junio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con un herido grave; un ataque en la noche de Sant Joan en Montigalà (Barcelona), donde dispararon contra varias personas para robarles cadenas y joyas, causando dos heridos por arma de fuego y uno por arma blanca; y el 25 de junio pararon a un joven iba en patinete en L'Hospitalet y le dispararon en la pierna para robarle.

DISPOSITIVO EL DÍA 2

La operación policial superó los 300 efectivos y hubo 20 entradas y registros simultáneos en varios municipios: la madrugada del 2 de diciembre se desplegó un dispositivo en Barcelona, L'Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles (Barcelona) y Salou (Tarragona).

Además, con la colaboración de funcionarios de prisiones, se registraron 7 celdas y 3 cárceles donde estaban recluidos provisionalmente algunos miembros del grupo por delitos anteriores.

Los 19 detenidos son hombres de 18 a 49 años: todos menos uno fueron arrestados el día del dispositivo, y los detenidos pasaron a disposición judicial el 5 de diciembre.

Durante la investigación se intervinieron 5 armas de fuego, muchas armas blancas, estupefacientes, 30.000 euros en efectivo, material informático y telefonía móvil, y se encontró simbología asociada a los 'Trinitarios', como bandanas y collares que indican el rango dentro de la estructura.