La Policía Nacional expulsa a 6 ciudadanos extranjeros multirreincidentes que actuaban en Barcelona

Agentes de la Policía Nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona - CNP

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha expulsado a seis ciudadanos extranjeros a sus respectivos países de origen en aplicación de la Ley de Extranjería que sumaban más de 50 antecedentes policiales por delitos cometidos en Barcelona y su área metropolitana, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

Estos multirreincidentes contaban con numerosas detenciones por delitos contra el patrimonio, robos con violencia e intimidación, hurtos y delitos de lesiones o amenazas; además, a uno de ellos le constaba una detención por malos tratos en el ámbito familiar y otras tres por quebrantamiento de condena.

Para efectuar las expulsiones se obtuvieron los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o la orden de expulsión de la autoridad judicial, por lo que los agentes tuvieron que solicitar la autorización a todos los juzgados en los que estas personas contaban con causas pendientes y también realizaron gestiones con sus Consulados.

Algunas de estas personas se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona mientras se resolvía el procedimiento, mientras que otras fueron detenidas para materializar su expulsión del territorio nacional.

Una vez obtenidas las autorizaciones judiciales y la documentación, se trasladó a los detenidos hasta Madrid, donde fueron entregados a los funcionarios de la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que materializaron la expulsión mediante un vuelo fletado para tal efecto.