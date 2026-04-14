Un policía nacional fuera de servicio reduce a un ladrón que hizo un 'mataleón' en Barcelona

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio detuvo el martes pasado a un hombre por presuntamente robar con violencia a una mujer mediante la técnica del 'mataleón' --que consiste en agarrar fuertemente a la víctima por el cuello-- en la calle Marie Curie del distrito de Nou Barris a plena luz del día.

El agente, que estaba paseando con su pareja, oyó un fuerte golpe en el suelo y gritos y, tras acercarse con gritos de 'alto policía', el ladrón huyó, pero fue alcanzado por el agente pocos minutos después, ha informado el cuerpo en un comunicado este martes.

Además, se percató que, en el momento de la agresión, otro hombre que estaba dando "apoyo" al autor de los hechos, por lo que contactó con la Guardia Urbana de Barcelona aportando la descripción de sus características, el cual también fue finalmente detenido.